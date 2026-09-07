Brasil Independente
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Debate da Super Manhã: Resultado de um processo político, social e militar, a independência do Brasil, que vinha sendo construída e que ainda se prolongaria por anos, mostrou que romper com Portugal era apenas o começo de um processo de libertação. Mais de dois séculos depois, a pergunta mais importante é outra: o que significa ser independente?
No debate desta segunda-feira (7), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o que aconteceu em 7 de setembro de 1822, a independência política versus a independência econômica e o controle das riquezas do Brasil, além de saber se o país é uma nação soberana ou dependente.
Participam o mestre em Ciência Política, Antônio Fernandes; o economista e mestre em Administração, Edgard Leonardo; e o professor, historiador e psicanalista, Lula Couto.