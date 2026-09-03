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Nova Lei Seca

Por JC Publicado em 04/09/2026 às 7:43
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Debate da Super Manhã: Álcool, drogas, bafômetro e acidentes com morte. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) atualizou os procedimentos utilizados nas abordagens aos condutores e ampliou a fiscalização, com regras mais claras para a atuação dos agentes.

No debate desta quinta-feira (3), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o que diz a nova regulamentação da Lei Seca, as mudanças na abordagem dos motoristas e o que, na prática, muda na vida de quem está ao volante.

Participam o agente e instrutor de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), Eduardo Alves; e o especialista em Gestão e Direito de Trânsito, coordenador técnico do Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN/PE), membro da Comissão de Direito de Trânsito da OAB/PE e professor de pós-graduação na área de trânsito, Marcos Pereira.

 

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