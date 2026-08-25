Terremotos: o Brasil corre risco?
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Debate da Super Manhã: A sequência de fortes terremotos registrados recentemente na América Latina voltou a chamar a atenção para a atividade sísmica na região. Tremores de grande magnitude atingiram países como Colômbia, Venezuela e Peru nas últimas semanas, reacendendo a discussão sobre os riscos e a capacidade de prevenção diante desses fenômenos.
No debate desta terça-feira (25), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os recentes terremotos registrados em países da América do Sul, o histórico de atividade sísmica no Brasil e as regiões brasileiras com maior potencial para a ocorrência de tremores de terra. A discussão também aborda os riscos para a população e os desafios de monitoramento e prevenção.
Participam o Geólogo, mestre em Geociências, doutor em Geofísica pela USP e professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Paulo de Barros Correia; e os geógrafos, professores do Programa de Pós-Graduação em ensino de Geografia e do Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Osvaldo Girão e Wemerson Silva.