Agronegócio nordestino
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Debate da Super Manhã: Um dos grandes encontros do agronegócio nordestino, a 33ª edição da Agrinordeste reunirá produtores rurais, empreendedores, empresas, instituições, especialistas e profissionais ligados ao desenvolvimento do campo.
Realizado no Pernambuco Centro de Convenções (Cecon), em Olinda, de 3 a 6 de setembro, o evento se destaca como um importante espaço para negócios, conhecimento, inovação, tecnologia e relacionamento, aproximando quem produz de novas oportunidades, soluções e mercados.
No debate desta quarta-feira (2), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com convidados sobre o setor agropecuário do Nordeste, os segmentos mais relevantes do agronegócio na região e o empreendedorismo no meio rural.
Participam o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (FAEPE), Pio Guerra, o superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PE), Adriano Moraes, e o economista do Sistema Faepe/Senar, Marcus Melo.