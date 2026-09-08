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Crise no STF e eleições

Por Rádio Jornal Publicado em 08/09/2026 às 10:07
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta terça-feira (8), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o advogado, Cientista Político e Professor de Direito Constitucional e Eleitoral, Felipe Ferreira Lima, sobre a nova rodada da pesquisa Quaest. A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE), Ingrid Zanella, conversa sobre a crise no STF.

 

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