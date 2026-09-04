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Fim da "taxa das blusinhas"

Por Rádio Jornal Publicado em 04/09/2026 às 9:52
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta sexta-feira (4), Igor Maciel e a bancada do programa repercutem as notícias da polícia nacional com Eliane Cantanhêde. O economista Ecio Costa conversa sobre o fim da taxa das blusinhas.

 

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