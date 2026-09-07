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A credibilidade do STF

Por Rádio Jornal Publicado em 07/09/2026 às 9:59
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta segunda-feira (7), Natalia Ribeiro e a bancada do programa repercutem as notícias da política nacional com Eliane Cantanhêde. O professor e procurador regional da República do Ministério Público Federal, Wellington Cabral Saraiva, conversa sobre a credibilidade do STF.

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