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Impactos do fim da escala 6x1

Por Rádio Jornal Publicado em 03/09/2026 às 9:54
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quinta-feira (3), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto.

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