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Prazos eleitorais

Por Rádio Jornal Publicado em 07/08/2026 às 10:11
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta sexta-feira (7), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a diretora-geral do TRE-PE, Bruna Barreto Campello, sobre os prazos eleitorais. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

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