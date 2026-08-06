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O sentimento político nas redes sociais

Por Rádio Jornal Publicado em 06/08/2026 às 10:07
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quinta-feira (6), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o economista da FIEPE, Cézar Andrade, sobre o relançamento do Índice de Velocidade de Vendas para Imóveis Novos (IVV) da Fiepe. O diretor executivo da empresa de análise de dados Bites, Manoel Fernandes, conversa sobre o sentimento político nas redes sociais.

 

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