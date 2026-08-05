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Oficialização de candidaturas

Por Rádio Jornal Publicado em 05/08/2026 às 10:26
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quarta-feira (5), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Deputado Federal, Mendonça Filho (PL), sobre a oficialização da candidatura dele ao Senado. O programa também conta com o correspondente em Portugal, Antonio Martins.

 

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