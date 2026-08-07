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Café e sono tem ligação?

Por Rádio Jornal Publicado em 07/08/2026 às 9:36
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Consultório do Rádio Livre: O café é uma das bebidas mais típicas e consumidas pelo brasileiro. No entanto, é fato que essa bebida pode por vezes deixar a pessoa mais elétrica e até tirar o sono. Tony Araújo, apresentador do programa, investiga a ligação entre café com ajuda de dois médicos.

Na entrevista, o mestre em neurologia, Dr. Marcos Eugênio, explica que o café age como antagonista da substância no cérebro ligada ao cansaço. Em resumo, o café pode enganar o sistema e deixar a pessoa com a sensação de não estar cansada.

O médico especialista em clínica médica, Dr. Gustavo Miranda, detalha que é necessário que as pessoas durmam para a manutenção do corpo. Ele explica também que com o tempo, o corpo se acostuma com o café e pede cada vez mais xícaras para manter o mesmo efeito.

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