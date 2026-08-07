Café e sono tem ligação?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Consultório do Rádio Livre: O café é uma das bebidas mais típicas e consumidas pelo brasileiro. No entanto, é fato que essa bebida pode por vezes deixar a pessoa mais elétrica e até tirar o sono. Tony Araújo, apresentador do programa, investiga a ligação entre café com ajuda de dois médicos.

Na entrevista, o mestre em neurologia, Dr. Marcos Eugênio, explica que o café age como antagonista da substância no cérebro ligada ao cansaço. Em resumo, o café pode enganar o sistema e deixar a pessoa com a sensação de não estar cansada.

O médico especialista em clínica médica, Dr. Gustavo Miranda, detalha que é necessário que as pessoas durmam para a manutenção do corpo. Ele explica também que com o tempo, o corpo se acostuma com o café e pede cada vez mais xícaras para manter o mesmo efeito.