Câncer pulmonar: causas, sinais e diagnóstico
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Consultório do Rádio Livre: O câncer de pulmão é uma das principais causas de morte por câncer no Brasil e no mundo. Mais de 30 mil novos casos da doença são esperados todos os anos. Sobre esse problema, a apresentadora Anne Barretto investiga a doença junto de dois médicos. Afinal, por que são registrados tantos casos?
O médico oncologista, Dr. Antônio Douglas, explica que 90% dos casos está ligado ao tabagismo. Ele detalha que esse câncer não dá tantos sinais e por isso o tratamento, muitas vezes, é feito de forma tardia.
Para o médico cirurgião torácico, com pós-graduação em cirurgia torácica robótica, Dr. Leonardo Ely, até pouco tempo o câncer de pulmão era escanteado se comparado com outras doenças. Segundo ele, a divulgação entre os médicos e população deve ser melhorada porque com o diagnóstico é possível fazer uma cirurgia.