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Dificuldades financeiras e o bem-estar-mental

Por Rádio Jornal Publicado em 06/08/2026 às 7:53
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Consultório do Rádio Livre: Segundo pesquisa feita pela Associação Brasileira dos Educadores Financeiros (ABEFIN), cerca de 82% dos entrevistados relacionam o adoecimento mental aos problemas financeiros. Anne Barretto, apresentadora do programa, conversa com especialistas sobre a temática.

Segundo o Doutor em economia e professor da FCAP-UPE, Dr. Joebson Maurilio, a dificuldade financeira não está relacionada com o salário da pessoas, mas sim com a falta de educação financeira e administração monetária. Em resumo, todas as classes sociais podem ter dificuldade.

Para o psicólogo, psicanalista e historiador, Miguel Ponte, a ansiedade em gastar com coisas momentâneas, junto da necessidade dos gastos com a vida, afeta principalmente pessoas que recebem menos. Isso pode causar sofrimento mental.

 

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