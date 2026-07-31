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Podcast | Notícia

A vida útil dos alimentos

Por JC Publicado em 31/07/2026 às 12:12
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Debate da super Manhã: Frutas que amadurecem em poucos dias. Verduras que perdem o frescor mais rápido. Legumes que parecem durar cada vez menos na geladeira. Essa é apenas uma impressão dos consumidores ou a vida útil dos alimentos realmente diminuiu? Ao mesmo tempo, também entra em discussão a qualidade dos alimentos que chegam à nossa mesa.

No Debate desta sexta-feira (31), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o tempo de conservação dos alimentos, quando colocar na geladeira e quando deixar fora dela, além dos desafios enfrentados pelos alimentos do campo até o supermercado.

Participam a nutricionista do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa) Ana Valéria Toscano, a nutricionista e doutora em nutrição Edileide Freitas e a pesquisadora em Food Science Maria Inês Sucupira Maciel.

 

 

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