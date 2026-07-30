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Prédios abandonados

Por Rádio Jornal Publicado em 30/07/2026 às 12:37
Debate da Super Manhã
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Quem circula pela capital pernambucana e pelas grandes cidades do Brasil certamente já percebeu a presença de prédios que parecem abandonados em meio à paisagem urbana. São esqueletos de imóveis, locais em situação precária e que, muitas vezes, acabam sendo chamados pela população de prédios fantasmas. A Prefeitura do Recife desenvolve um projeto para identificar esses locais e notificar os proprietários para que façam as mudanças necessárias visando a manutenção desses espaços.

No Debate desta quinta-feira (30), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o desenvolvimento do trabalho e como resolver a situação dos prédios abandonados, ao mesmo tempo em que muitas pessoas enfrentam dificuldades para ter um local de moradia.

Participam o secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife, Felipe Matos, a diretora executiva nacional da Habitat para a Humanidade Brasil, Socorro Leite, e a arquiteta e urbanista Amélia Reynaldo.

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