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Retomada do monitoramento de tubarões

Por Rádio Jornal Publicado em 29/07/2026 às 12:23
Debate da Super Manhã
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Há pouco mais de uma década, Pernambuco deixou de monitorar os tubarões que habitam o litoral do estado. Mesmo com incidentes sendo registrados nesse período, o trabalho permaneceu suspenso. Agora, surge uma novidade: o governo do Estado prevê retomar o monitoramento dos animais marinhos, com previsão de realizar a primeira expedição científica em agosto de 2026.

No Debate desta quarta-feira (29), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a volta do trabalho e o que deve mudar na costa pernambucana.

Participam a secretária executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Danise Alves, o professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e coordenador do projeto Ecotuba, Paulo Oliveira, e o biólogo Leandro Alberto.

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