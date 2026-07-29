A oligarquia dos poderes e a crise das democracias
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Uma elite política e burocrática relativamente fechada, que passa a decidir questões de grande impacto social com baixa participação direta da população. Esse é o retrato apresentado por Joaquim Falcão no livro 'A oligarquia dos poderes e a crise das democracias'. Esse distanciamento pode contribuir para a perda de confiança dos cidadãos nas instituições democráticas e fortalecer a percepção de que decisões relevantes são tomadas por poucos, com interesses específicos.
No Debate desta terça-feira (28), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o papel do Executivo, do Legislativo e do Judiciário no equilíbrio institucional do país, discutindo a concentração de poder, a representação popular e os desafios para o fortalecimento da democracia.
Participam o advogado, professor, acadêmico e escritor Joaquim Falcão, o diretor de jornalismo do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, Laurindo Ferreira, e o jornalista, apresentador do programa Passando a Limpo da Rádio Jornal e titular da coluna Cena Política do Jornal do Commercio, Igor Maciel.