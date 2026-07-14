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Moraes, Flávio e a carta

Por Rádio Jornal Publicado em 14/07/2026 às 9:48
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Passando a Limpo: No ‘Passando a Limpo’ desta terça-feira (14), Natalia Ribeiro e a bancada do programa conversam com Eliane Cantanhêde sobre as últimas notícias da política nacional. O advogado eleitoral, Marcílio Cumaru, analisa a carta de Jair Bolsonaro lida por Flávio.

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