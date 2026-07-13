fechar
Podcast | Notícia

Desenvolvimento industrial

Por Rádio Jornal Publicado em 13/07/2026 às 9:55
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Passando a Limpo: No ‘Passando a Limpo’ desta segunda-feira (13), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (PE), Sergio Torres Teixeira, sobre a atuação como ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O economista, Werson Kaval, conversa sobre o desemprenho da indústria pernambucana.

Leia também

Desgaste eleitoral
PASSANDO A LIMPO

Desgaste eleitoral
Redução da maioridade penal
PASSANDO A LIMPO

Redução da maioridade penal

Compartilhe

Tags