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Desgaste eleitoral

Por Rádio Jornal Publicado em 10/07/2026 às 9:46
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Passando a Limpo: No ‘Passando a Limpo’ desta sexta-feira (10), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o pré-candidato ao Senado do PL por PE, Silvio Nascimento. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

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