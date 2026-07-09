Bursite em pauta
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Consultório do Rádio Livre: Em mais uma edição do programa, o apresentador Tony Araújo conversa sobre bursite. A inflamação causa dor, inchaço e dificuldade de mexer as articulações. Ao lado de especialistas, o Consultório do Rádio Livre trata sobre como cuidar desse problema.
O médico ortopedista, com especialidade em ombro e cotovelo, Dr. Tiago Coutinho, detalha que a bursite é a inflamação da bursa, um tecido no corpo que protege a articulação. Ele detalha as causas do problema, que pode gerar tendinite, artrose, lesões de tendão entre outros.
Já o médico cirurgião ortopedista, também com especialidade em ombro e cotovelo, Dr. Tiago Nogueira, ressalta que é difícil se autodiagnosticar, mas detalha que é uma dor que surge de repente e nem tão forte. No entanto, pode ficar mais dolorido com o tempo.