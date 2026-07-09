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Os perigos da lavagem nasal incorreta

Por Rádio Jornal Publicado em 09/07/2026 às 7:56 | Atualizado em 09/07/2026 às 7:56
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Consultório do Rádio Livre: Nesta edição do Consultório, o assunto é a lavagem nasal e como realizá-la da forma correta. Apesar de parecer um tema simples, realizar esta ação sem cuidados pode gerar problemas. O apresentador Tony Araújo, ao lado de especialistas, debate o tema.

Em entrevista, a otorrinolaringologista, Dra. Anna Carolina Accioly, explica que qualquer pessoa pode fazer a lavagem nasal e que são poucas as contraindicações. Ela também ressalta a técnica adequada para uma lavagem eficiente e segura.

Já a médica infectologista, Dra. Milena Pinheiro, detalha que a lavagem nasal vem como uma forma de retirar a secreção e minimizar o risco de complicações (otites, sinusite e mastoidite).

 

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