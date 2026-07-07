Você já sentiu alguma dor nas costas?
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Consultório do Rádio livre: O apresentador Leonardo Boris trata sobre um problema que comumente afeta as pessoas no mundo todo: dores nas costas. Este problema, que é uma das principais causas para afastamentos das pessoas do trabalho, ganha palco nesta edição do programa. Afinal, você já sentiu alguma dor nas costas?
Na entrevista, o médico ortopedista, especialista em medicina da dor, Dr. Marcelo Albuquerque, detalha as áreas das costas que podem ser atingidas e destaca que o incômodo é o principal sintoma. Ele ressalta também que o estresse pode causar o problema.
Já o médico com residência médica em ortopedia e traumatologia, e pós-graduado em medicina intervencionista da dor, Dr. Lucas Melo, aponta que as dores nas costas têm várias causas, mas aponta que as mais comuns são relacionadas às musculares ou de origens nos discos.