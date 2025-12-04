fechar
Impeachment de ministros do Supremo

Por Rádio Jornal Publicado em 04/12/2025 às 9:51
Passando a Limpo: Nesta quinta-feira (4), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o advogado e professor de direito da Faculdade Internacional Cidade Viva em João Pessoa, Anderson Paz, sobre o combate ao crime organizado no Brasil. O Diretor Geral do Hospital da Restauração, Petrus Andrade Lima, fala sobre o impacto dos sinistros de moto nas emergências de saúde. O advogado especialista em direito público e ex-Procurador-Geral Adjunto do Banco Central, Marcel Mascarenhas, repercute a proibição do BC em relação às fintechs sem licença de usar termos como “banco” e “bank”.

 

