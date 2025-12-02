fechar
Podcast | Notícia

Novas regras da CNH

Por Rádio Jornal Publicado em 02/12/2025 às 9:56
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Passando a Limpo: Nesta terça-feira (2), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Presidente da Federação Nacional das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores (Feneauto),Ygor Valença, sobre as novas regras aprovadas relativas à CNH. O Presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), Alexandre Andrade Lima, conversa sobre a crise do setor de cana-de-açúcar. O Diretor Geral da ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior), Paulo Chanan, conversa sobre a regra que veta faculdades de emitirem diploma de pós-graduação para cursinhos on-line.

 


Leia também

O custo dos deputados que não trabalham

O custo dos deputados que não trabalham
O notável saber jurídico para vaga no STF

O notável saber jurídico para vaga no STF

Compartilhe

Tags