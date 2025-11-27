fechar
Podcast | Notícia

O notável saber jurídico para vaga no STF

Por Rádio Jornal Publicado em 27/11/2025 às 9:58
Passando a Limpo: Nesta quinta-feira (27), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com Manoel Fernandes, Diretor executivo da Bites, sobre presença/engajamento online de Raquel Lyra e João Campos. A Jornalista especializada em saúde. Titular da coluna “Saúde e Bem-Estar” do Jornal do Commercio, Cinthya Leite, conversa sobre o evento "IA: O Futuro do cuidar é humano". A advogada trabalhista, Alice Melo, conversa sobre o prazo da primeira parcela do 13º salário.

 

