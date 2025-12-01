fechar
O custo dos deputados que não trabalham

Por Rádio Jornal Publicado em 01/12/2025 às 9:47
Passando a Limpo: Nesta segunda-feira (1), Igor Maciel e a bancada do programa conversam sobre a China com o professor de Direito e Relações Internacionais, Marcus Vinicius de Freitas. O programa também conta com Eliane Cantanhêde e a Jornalista especializada em saúde e Titular da coluna “Saúde e Bem-Estar” do Jornal do Commercio, Cinthya Leite.

 

O notável saber jurídico para vaga no STF

Prisão definitiva de Bolsonaro

