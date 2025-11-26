fechar
Podcast | Notícia

Prisão definitiva de Bolsonaro

Por Rádio Jornal Publicado em 26/11/2025 às 9:56
Passando a Limpo: Nesta quarta-feira (26), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o advogado criminalista, Yuri Herculano, sobre o cumprimento da pena do ex-presidente Bolsonaro. O programa também conta a participação do correspondente em Portugal, Antônio Martins.

