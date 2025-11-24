fechar
Repercussão da prisão de Bolsonaro

Por Rádio Jornal Publicado em 24/11/2025 às 9:44
Passando a Limpo: Nesta segunda-feira (24), Natalia Ribeiro e a bancada do programa conversam com o Cientista Político, Adriano Oliveira, sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Advogado Especialista em Direito Tributário, Eric Castro, detalha o evento de lançamento do livro "Peregrinação e Guerra". O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

