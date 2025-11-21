fechar
A indicação de Messias

Por Rádio Jornal Publicado em 21/11/2025 às 9:56
Passando a Limpo: Nesta sexta-feira (21), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, sobre o novo elétrico produzido em Pernambuco. A Gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Paschoal, faz um balanço da COP-30. O Arquiteto e urbanista pela UFPE, Sócio-fundador da TGI Consultoria, Francisco Cunha, fala sobre a Agenda TGI - Painel 2026. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 


