Autonomia do Banco Central

Por Rádio Jornal Publicado em 20/11/2025 às 9:50
Passando a Limpo: Nesta quinta-feira (20), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Historiador e mestre em história política e das religiões, Filipe Domingues, sobre o Dia da Consciência Negra. O Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, fala sobre os 350 anos de história da Arquidiocese.

 

