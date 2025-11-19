fechar
Os próximos passos do projeto de lei antifacção

Por Rádio Jornal Publicado em 19/11/2025 às 10:09
Passando a Limpo: Nesta quarta-feira (19), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com Victor iOcca. O Diretor de Energia Elétrica da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace) sobre a MP de reforma do setor elétrico que pode custar R$ 16 bi na conta de luz. O Advogado criminalista e Mestre em Direito, Victor Pontes, repercute a aprovação do texto-base do projeto de lei antifacção. O programa também conta a participação do correspondente em Portugal, Antônio Martins.

 

