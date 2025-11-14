fechar
Polarização política

Por Rádio Jornal Publicado em 14/11/2025 às 10:04
Passando a Limpo: Nesta sexta-feira (15), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o cientista político, Adriano Oliveira, sobre polarização política. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 


