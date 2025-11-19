fechar
Os planos para o porto de Suape

Por Rádio Jornal Publicado em 19/11/2025 às 8:01
Passando a Limpo: Nesta terça-feira (18), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Diretor Presidente do Complexo Industrial e Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, sobre os planos para o porto de Suape. Paulo Fernandes Pinto, Procurador da ALEPE, sobre as emendas parlamentares. Jorge Luiz de Souza, Gerente de Projetos e Gerente-técnico da Abrafrutas, conversa sobre as tarifas.

 

