fechar
Podcast | Notícia

Narrativas políticas e agenda para além de Bolsonaro

Por Rádio Jornal Publicado em 25/11/2025 às 9:54
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Passando a Limpo: Nesta terça-feira (25), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP de Ribeirão Preto e professor emérito da UFPE, Mozart Neves Ramos, sobre o artigo "Do frisson à desistência: o breve sonho do Enem", publicado no Jornal do Commercio. O Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), Bruno Veloso, fala sobre a Escola de Sargentos em PE.

 

Leia também

Repercussão da prisão de Bolsonaro

Repercussão da prisão de Bolsonaro
A indicação de Messias

A indicação de Messias

Compartilhe

Tags