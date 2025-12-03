fechar
Podcast | Notícia

Efeito Lula em Pernambuco

Por Rádio Jornal Publicado em 03/12/2025 às 10:11
Passando a Limpo: Nesta quarta-feira (3), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o cientista político, Adriano Oliveira, sobre a visita do presidente Lula a Pernambuco. O programa também conta a participação do correspondente em Portugal, Antônio Martins.

 


