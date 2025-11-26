fechar
O papel do estado

Por Rádio Jornal Publicado em 26/11/2025 às 12:44
Debate da Super Manhã: Proteger direitos, promover o bem-estar coletivo, regular a economia e garantir a ordem e a segurança. Essas são algumas das atribuições do estado, figura máxima que representa todas as esferas de gestão pública, desde a municipal até a federal. Porém, nos últimos anos essas atribuições têm ganhado novas formas, especialmente com a participação da iniciativa privada na realização de obras e programas que antes eram executados pelo setor público.

No debate desta quarta-feira (26), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre concessões, privatizações e emendas. O que cabe a cada ente federativo e a relação entre os poderes.

Participam o deputado estadual coronel Alberto Feitosa (PL), o mestre em ciência política Antônio Fernandes e o ex-prefeito de Bonito e consultor de gestão, Laercio Queiroz.

