Os rumos da segurança pública
Clique aqui e escute a matéria
Debate da Super Manhã: Aumento de penas, apreensão de bens, novas definições legais. O texto-base do PL Antifacção aprovado na Câmara dos Deputados no último 18 de novembro aponta para uma resposta política forte contra o crime organizado. Porém, o Senado Federal pode alterar pontos sensíveis, especialmente os que envolvem a distribuição de recursos financeiros apreendidos.
No Debate desta terça-feira (25), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre o que pode mudar com a aprovação do projeto, os impactos na sociedade, e as expectativas do governo e do judiciário para combater o crime organizado.
Participam o pesquisador, consultor e especialista em Governança, Estratégias e Sistemas de Segurança Pública, pesquisador do Laboratório de Governança, Risco e Conformidade (LABGRC/UFPE) e do Laboratório de Apoio à Criação e Inovação (LACAI/UFPE), Armando Nascimento, a socióloga, cientista social e coordenadora executiva do gabinete de assessoria jurídica às organizações populares (Gajop) em Pernambuco, Edna Jatobá e o jornalista e titular da Coluna Segurança do Jornal do Commercio, Raphael Guerra.