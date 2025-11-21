fechar
Podcast | Notícia

10 Anos zika e microcefalia

Por Rádio Jornal Publicado em 21/11/2025 às 12:13
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã - Debate da Super Manhã

 Debate da Super Manhã: Uma década em que o Brasil viveu um dos episódios mais marcantes da história recente na saúde pública: o surto da Zika vírus e o aumento abrupto de casos de microcefalia em recém-nascidos. A relação entre a infecção materna e as malformações congênitas mudou completamente a compreensão científica sobre o vírus.

No debate desta sexta-feira (21), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a infecção da Zika e a condição congênita microcefalia e os pontos em comum das duas ocorrências, o impacto social e sanitário, e os avanços na área médica.

Participam a médica neurologista, Adélia Henriques, o médico e pesquisador, Carlos Brito, e a jornalista e titular da Coluna Saúde e Bem-Estar do Jornal do Commercio, Cinthya Leite.

