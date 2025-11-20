Consciência negra
Debate da Super Manhã: Muito além de um feriado nacional, o Dia da Consciência Negra nos chama a revisitar e reconhecer as desigualdades e reafirmar as identidades que foram, por séculos, silenciadas.
Refletir sobre a data é compreender que a presença africana no Brasil não se resume ao passado escravocrata, mas está viva em nossa língua, na culinária, na música, nas manifestações religiosas e, sobretudo, na força e criatividade do povo negro que moldou a nação.
No debate desta quinta-feira (20), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a história e a cultura afro-brasileira, a educação e a representatividade, o racismo e os direitos humanos da identidade negra.
Participam a especialista em gênero e equidade racial, Regina Célia, a coordenadora da Rede Mulheres de Terreiro de Pernambuco, Vera Baroni, e o professor, advogado criminalista e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB-PE Bruno Paiva.