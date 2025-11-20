fechar
Editorial | Notícia

Da resistência à cidadania

Data nacional que recorda a morte de Zumbi dos Palmares simboliza a força ativa da identidade histórica que segue em busca de justiça social

Por JC Publicado em 20/11/2025 às 0:00
Charge 20/11
Charge 20/11 - THIAGO LUCS/SJCC

Clique aqui e escute a matéria

O legado da população escravizada, comercializada feito mercadoria da África, está nas diversas manifestações culturais, na mistura religiosa e na base da formação do povo brasileiro. Ainda assim, o sofrimento dos antepassados perdura nas gerações que vieram de séculos atrás, na convivência entre indivíduos de variadas origens que não afastaram de vez o racismo que se confunde com segregação social no Brasil. Num país de pobreza e miséria com coloração da pele predominante, a desigualdade reaparece sempre como uma chaga da qual não podemos nos esquecer – embora possamos superar, na direção de uma nação melhor.
A Consciência Negra é a necessidade de persistência. Do resgate constante das matrizes afro-brasileiras. Da imposição da dívida da exploração desumana no passado, que não se esconde na exploração desumana no presente. De políticas afirmativas que não apenas levem em consideração o legado de dor, mas também a responsabilidade coletiva pela recuperação da justiça para os explorados e seus descendentes. Da multiplicação de oportunidades ao invés de portas e janelas fechadas pela intolerância racista ou pela indiferença. De mais inclusão e menos exclusão. Do acolhimento, e não, da violência.
A democracia racial não deve ser tomada como mítica, nem utópica. A democracia racial é parte da conquista democrática que se consolida na construção ininterrupta da cidadania brasileira. Se hoje há mais consciência do que ontem, não quer dizer que o racismo tenha sido superado. E o que se aponta ao racismo estrutural não vem a ser causa ilusória, mas motivação profunda de uma história cultural forjada na exploração econômica de um tempo que passou, mas não se foi no que deixou para frente: o futuro resulta do que fomos e fizemos, do passado que se atualiza quando seus efeitos não são reconhecidos e dimensionados.
O que não pode persistir num país que persevera no rumo da democratização inconclusa, para agregar cidadãs e cidadãos de todas as raças, sobretudo a mais castigada pela segregação social, são coisas como a maior incidência da violência e da injustiça contra os negros. Segundo o IBGE, a desigualdade é escancarada, por exemplo, quando os rendimentos dos brancos são mais que 60% superiores aos dos negros, para funções equivalentes. As estatísticas revelam o lado visível do racismo, cuja permanência atua como um assédio assombroso, às vezes silencioso, outras vezes não, sobre as gerações negras da atualidade.
O Dia da Consciência Negra não há de ser compreendido e exaltado por apenas uma parcela da população. Trata-se de espelho coletivo para o reflexo nacional, com as alegrias da formação e as dores da discriminação. Quanto mais nos vermos nessa imagem, juntos e juntas, seremos capazes de abraçar com empatia a mensagem da valorização da negritude na essência da brasilidade.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Voz do Leitor, 19/11: Barreira desprotegida e com plásticos rasgados
MANUTENÇÃO

Voz do Leitor, 19/11: Barreira desprotegida e com plásticos rasgados
Editorial JC: Faixa exclusiva para motos
TRÂNSITO

Editorial JC: Faixa exclusiva para motos

Compartilhe

Tags