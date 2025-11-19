Voz do Leitor, 19/11: Barreira desprotegida e com plásticos rasgados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor da coluna ocorre em barreira localizada no Córrego da Areia, no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife

Barreira desprotegida e com plásticos rasgados

Está barreira sofreu um incêndio na noite de Natal de 2024, numa tragédia horrível. Várias obras foram feitas no Córrego da Areia, no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, mas ela continua abandonada. A gestão municipal colocou plásticos, mas foram rasgados e ficou por isso mesmo. A população que siga desprotegida. Prefeito João Campos, não priorize apenas os bairros nobres. Olhe para este lado da cidade também.

Maurício José, por e-mail

Privatização da orla do Recife

Depois de privatizar os parques públicos e o centro da capital pernambucana, agora, a Prefeitura do Recife está disposta a entregar a nossa orla (de Brasília Teimosa até Setúbal) à iniciativa privada. É desse jeito que o prefeito João Campos administra a nossa cidade, terceirizando as responsabilidades e negociando espaços públicos. Imagine se ele for eleito governador, vai privatizar Porto de Galinhas e todo o Litoral Sul e Norte do Estado.

Pedro Alves, via redes sociais

Limpeza dos canais do Recife

Um serviço que é essencial no Recife, mas que é bastante negligenciado pela gestão municipal, é a limpeza dos canais que cortam a cidade. Diante de sua importância para escoamento das águas das chuvas, evitando o alagamento das vias públicas, esse serviço deveria ser constante e não realizado de ano em ano.

Camila Soriano, via redes sociais

Insegurança em Pernambuco

O centro do Recife está jogado nas mãos dos drogados. Eles tomaram conta de tudo e utilizam facas para assaltar os trabalhadores. O governo de Pernambuco diz que investiu milhões de reais para melhorar a segurança pública do nosso estado, mas a população não percebe isso. A cada dia ficamos mais inseguros de utilizar transporte público, de circular pelo centro, pois não sabemos se voltaremos vivos para casa.

Samuel Amorim, via redes sociais

Arena do Sport

O estádio da Ilha do Retiro, por mais história que tenha com o clube e traga boas memórias aos torcedores, está obsoleto e muito distante das principais praças esportivas do País. O Conselho Deliberativo do Sport, juntamente com a direção executiva do clube, deveria começar a discutir a possibilidade de fazer o mesmo que o Palmeiras fez: negociar a construção de uma arena multiuso, possibilitando a realização de shows de grande porte, eventos e outras possibilidades de comercialização do espaço da Arena e que traga recursos financeiros para o clube.

Antônio Barbosa, por e-mail

Resposta da Compesa

Em atenção ao registro da leitora Maria Clara Gusmão, a Compesa esclarece que não é responsável pela obra por ela citada, localizada na Avenida Conselheiro Aguiar, nas imediações do cruzamento com a Avenida Herculano Bandeira, bairro do Pina.

Assessoria de Imprensa