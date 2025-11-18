Voz do Leitor, 18/11: Rua mal asfaltada acumula buracos e poças de lama

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor da coluna ocorre no cruzamento das Ruas Francisco Vita e Alaíde, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife

Rua mal asfaltada acumula buracos

O trecho da Rua Francisco Vita, no cruzamento da Rua Alaíde, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, está repleta de buracos e poças de lama, mesmo tendo sido asfaltada no último dia 12 de novembro. Os buracos no cruzamento não foram observados ou simplesmente ignorados pela Emlurb? Cadê a fiscalização. A via ficou desse jeito após uma chuvinha, imagine no período de inverno, com chuvas intensas.

Baltazar Lima, por e-mail

Rua mal asfaltada acumula buracos - BALTAZAR LIMA / VOZ DO LEITOR

Polarização conveniente

Lula e Bolsonaro: duas figuras carismáticas e populistas que acabam monopolizando quase todo o debate nacional. Da esquerda à direita, sobra pouco espaço para ideias novas, temas urgentes ou renovação das nossas lideranças. E pior, cada lado se sente dono da verdade, injustiçado e perseguido. Criticou Lula? “Bolsonarista.” Criticou Bolsonaro? “Lulista.” Enquanto isso, a classe política surfa nessa divisão. Alimentam a briga, fortalecem suas bases e garantem mandatos… Mas quando o assunto é garantir privilégios, orçamentos e fundos partidários, a união aparece rapidinho, como se nunca tivesse existido polarização.

Emanuel Gomes, por e-mail

Fogos de artifício

É lamentável que em pleno século XXI ainda assistimos catástrofes em função de depósitos e fábricas de fogos de artifício clandestinas. Infelizmente isso não ocorre somente em São Paulo - como aconteceu na última sexta-feira. Salientamos que em outros estados da federação também existe esse risco por falta de fiscalização. Não mensuramos o custo efetivo com as enfermidades provocadas com fogos de artifício. Portanto, torna-se necessário uma maior vigilância ao risco nesse ramo.

Valter Rocha, por e-mail

Evolução da seleção brasileira

A seleção brasileira conquistou uma vitória convincente diante da boa equipe de Senegal, por 2x0, no último sábado (15). Aos poucos, o excelente treinador Carlo Ancelotti vai encontrando a melhor formação do Brasil para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira (18), diante da Tunísia, o italiano terá mais uma oportunidade de fazer suas observações e promover alguns testes na equipe, quem sabe dar uma chance ao ex-lateral do Sport, Luciano Juba.

Lucas Holanda, por e-mail

Resposta da Compesa

A Compesa informa ao leitor Fernando Marinho que não há mais extravasamento de esgoto na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, em frente ao número 1144, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife. Os serviços de desobstrução da rede coletora de esgoto da via foram executados no último domingo (16).

Assessoria de Imprensa