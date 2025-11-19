fechar
O futuro da geopolítica

Por Rádio Jornal Publicado em 19/11/2025 às 12:36
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã: Num cenário marcado por competição estratégica, transição tecnológica e rearranjos de poder, o futuro da geopolítica não será escrito apenas nos gabinetes diplomáticos. Ele será moldado também por novos atores e novos campos de batalha.

No debate desta quarta-feira (19), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a reconfiguração do poder global, a segurança energética e a transição verde, as mudanças climáticas e as crises humanitárias, e o destino da política internacional.

Participam o doutor em Ciência Política e professor de ciência política da Unicap e UFPE, Antônio Lucena, a professora de Relações Internacionais na Instituto Maua de Tecnologia (IMT), Flávia Loss, e o professor de Relações Internacionais no Departamento de Ciência Política da UFPE, Renan Holanda Montenegro.

 

