Futuro da construção civil e moradias de interesse social

Por Rádio Jornal Publicado em 18/11/2025 às 12:34
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã: Moradias mais acessíveis, sustentáveis e tecnológicas. Diante do crescimento urbano acelerado e das desigualdades habitacionais, a demanda por moradias de interesse social se torna cada vez mais urgente.

No debate desta terça-feira (18), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a industrialização e a construção off-site, as tecnologias digitalizadas, a construção sustentável e resiliente e o futuro da construção e habitação.

Participam o engenheiro civil e CEO da Lightwall Brasil, Marcus Fernando Araújo, a Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (SEDUH PE), Simone Nunes, e o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon/PE), Antônio Cláudio Couto.

