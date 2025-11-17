Empregos temporários
Debate da Super Manhã: Tema que ganha força em épocas de grande movimentação no comércio e na indústria: os empregos temporários, que movimentam a economia, ajudam quem busca uma renda extra e, muitas vezes, se transformam em oportunidade efetiva.
No debate desta segunda-feira (17), o comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre o que diz a lei dos trabalhos por temporada, as vantagens e desvantagens para os trabalhadores e para as empresas, e quais os motivos para contratação temporária.
Participam o diretor da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (ASSERTTEM), Cristian Giuriato, o especialista em Finanças e Contabilidade no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae/PE), Cleto Paixão, e o economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio/PE), Rafael Lima.