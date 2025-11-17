fechar
Podcast | Notícia

Empregos temporários

Por Rádio Jornal Publicado em 17/11/2025 às 12:49
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã - Debate da Super Manhã

Clique aqui e escute a matéria

Debate da Super Manhã: Tema que ganha força em épocas de grande movimentação no comércio e na indústria: os empregos temporários, que movimentam a economia, ajudam quem busca uma renda extra e, muitas vezes, se transformam em oportunidade efetiva.

No debate desta segunda-feira (17), o comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre o que diz a lei dos trabalhos por temporada, as vantagens e desvantagens para os trabalhadores e para as empresas, e quais os motivos para contratação temporária.

Participam o diretor da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (ASSERTTEM), Cristian Giuriato, o especialista em Finanças e Contabilidade no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae/PE), Cleto Paixão, e o economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio/PE), Rafael Lima.

Leia também

40 anos das eleições municipais pós-ditadura

40 anos das eleições municipais pós-ditadura
Atualizações da reforma tributária

Atualizações da reforma tributária

Compartilhe

Tags