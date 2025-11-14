Atualizações da reforma tributária

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Debate da Super Manhã: A Reforma Tributária está saindo do papel e promete mudar a forma como pagamos impostos no país. Algumas medidas já foram aprovadas e outras segue em análise. Alterações que podem afetar o seu bolso e o dia a dia das empresas e dos governos.

No debate desta quinta-feira (13), o comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre os atuais novos tributos, as principais mudanças e regras dos impostos e quem será beneficiado com essa alteração da carga tributária.

Participam o procurador-geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco (MPC-PE), Ricardo Alexandre, o conselheiro e vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade de PE (CRCPE), membro da Academia Pernambucana de Contabilidade e auditor fiscal de Pernambuco, Eduardo Amorim, e o professor de Direito Tributário da UFPE, Eric Castro e Silva.