40 anos das eleições municipais pós-ditadura

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Debate da Super Manhã: Em 1985, o país realizava as primeiras eleições municipais totalmente livres após duas décadas de ditadura militar. Um marco da redemocratização e de esperança que devolveu às cidades o direito de escolher seus prefeitos e vereadores pelo voto direto.

No debate desta sexta-feira (14), o comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre o contexto histórico da redemocratização das eleições municipais, o fortalecimento dos municípios e a evolução do sistema partidário a partir das eleições de 1985.

Participam o advogado e ex-secretário de Justiça e Cidadania de Pernambuco, Humberto Vieira de Melo, a jornalista e ex-deputada estadual, Terezinha Nunes, e o cientista político e e sociólogo do Ipespe, Antônio Lavareda.