Podcast | Notícia

40 anos das eleições municipais pós-ditadura

Por Rádio Jornal Publicado em 14/11/2025 às 12:25
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã: Em 1985, o país realizava as primeiras eleições municipais totalmente livres após duas décadas de ditadura militar. Um marco da redemocratização e de esperança que devolveu às cidades o direito de escolher seus prefeitos e vereadores pelo voto direto.

No debate desta sexta-feira (14), o comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre o contexto histórico da redemocratização das eleições municipais, o fortalecimento dos municípios e a evolução do sistema partidário a partir das eleições de 1985.

Participam o advogado e ex-secretário de Justiça e Cidadania de Pernambuco, Humberto Vieira de Melo, a jornalista e ex-deputada estadual, Terezinha Nunes, e o cientista político e e sociólogo do Ipespe, Antônio Lavareda.

