fechar
Podcast | Notícia

Novas regras para a aposentadoria

Por Rádio Jornal Publicado em 24/11/2025 às 12:11 | Atualizado em 25/11/2025 às 12:48
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã - Debate da Super Manhã

Clique aqui e escute a matéria

Debate da Super Manhã: Com o objetivo de equilibrar as contas da Previdência Social e adaptar o sistema ao aumento da expectativa de vida da população, a Reforma da Previdência, aprovada em 2019, trouxe mudanças profundas nas regras de aposentadoria para trabalhadores do setor privado e servidores públicos.

No debate desta segunda-feira (24), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre as novas regras de aposentadoria, as idades mínimas e máximas para ter direito ao benefício e as regras de transição para quem conseguiu cumprir os anos de atividades laborais.

Participam os advogados previdenciários, Amanda Barros, Elizeu Leite e Thiago Gondim.

Leia também

10 Anos zika e microcefalia

10 Anos zika e microcefalia
Consciência negra

Consciência negra

Compartilhe

Tags